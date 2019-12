Roma | Totti | «Ultimo anno da calciatore? Ero il capro espiatorio»

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019)confessa: «L’da? Non vorrei riviverlo, ero ildi tutto. Ma in realtà…» Francesconon dimentica i mesi difficili trascorsi durante il suodadella. L’ex capitano giallorosso, a margine della presentazione del libro di Paolo Condò, ha ammesso le sue perplessità di quel periodo. «Non vorrei mai rivivere l’da, ma solo per tutto quello che vissuto: ero ildi tutto. In realtà io ero parte integrante del gruppo della», ammette. Leggi su Calcionews24.com

iordyfox : RT @RLELLI76: Totti: “Sono contento dell’andamento della squadra, sono contento che mister Fonseca abbia capito cosa vuol dire essere della… - RLELLI76 : Totti: “Sono contento dell’andamento della squadra, sono contento che mister Fonseca abbia capito cosa vuol dire es… - clo_roma : @matteosalvinimi Il dolce vita lo aveva oggi pure #Totti a #Roma alla manifestazione #piulibripiuliberi Quindi... m… -