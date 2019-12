Primi verdetti sulla batteria Huawei P30 Lite con EMUI 10 | la stabile per ora convince

optimaitalia

(Di domenica 8 dicembre 2019) Da un paio di settimane a questa parte è stata avviata la distribuzione dell'aggiornamento con10 per gli utenti che hanno deciso di acquistare unP30. Si tratta della versionedel pacchetto software che, come si può facilmente immaginare, non risulta ancora disponibile per tutti tramite HiCare. A dirla tutta, come riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine, qualche problema sparso qua e là ci sarebbe, il che potrebbe generare dei rallentamenti fino a fine gennaio. Questo, almeno, il destino perMate 20, device che fino a questo momento è andato di pari passo con lo stessoP30dal punto di vista dello sviluppo software. Detto questo, cerchiamo di analizzare più da vicino quello che fino a questo momento è stato il reale impatto che l'aggiornamento con10 ha avuto sullo smartphone, anche perché stiamo parlando di uno tra i ...

