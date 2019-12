Muore Piero Terracina | Segre | «Ora mi sento ancora più sola»

open.online

(Di domenica 8 dicembre 2019) «Conci legava una fratellanza silenziosa, tra noi non servivano parole. E ora che non c’è più mipiù vecchia e più». Sono queste le parole della senatrice a vita Liliana, che ricorda il legame con, scomparso oggi 8 dicembre a Roma.ha parlato in un’intervista su Moked, portale italiano dell’ebraismo. Nel suo ricordo a Pagine Ebraiche,ha detto: «Noi ci conoscevamo da reduci. Lui era stato nel Lager degli uomini e io in quelle delle donne ovviamente. Però ogni volta che ci siamo incontrati, le tante volte che ci siamo incontrati, sentivamo proprio una fratellanza, qualcosa che ci univa». «Tra me e lui, come con tanti altri come noi, non c’era bisogno di parlare», ha dettola senatrice. «Noi dovevamo parlare agli altri ma tra di noi non c’era bisogno di farlo». «So che era molto amato e ...

