Mercato Juventus | brutte notizie dall’Inghilterra Beffa per Paratici

juvedipendenza

(Di domenica 8 dicembre 2019)– Laha come obiettivo primario in vista di gennaio quello di rinforzare la mediana. Diversi i nomi sul taccuino di, ma solo uno avrebbe convinto il dirigente bianconero. Eriksen è l’identikit tracciato dalla società, ma dall’Inghilterra arriva la doccia fredda in merito all’affare. Lesono clamorose, con il Manchester United che potrebbe sorpassare la “Vecchia Signora” e anche gli altri club.Juve: Matic per Eriksen. E il Tottenham vacilla Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Mirror i red devils avrebbero intenzione di inserire Matic come contropartita tecnica per arrivare al regista del Tottenham. Gli Spurs allenati da Mourinho, stando a quanto riferito da oltremanica, sembrerebbero disposti a cedere alla proposta senza perdere uno slot importante a centrocampo.

zazoomnews : Mercato Juventus: sorpresa Paratici. Sarri approva l’eventuale acquisto - #Mercato #Juventus: #sorpresa - zazoomblog : Mercato Juventus: sorpresa Paratici. Sarri approva l’eventuale acquisto - #Mercato #Juventus: #sorpresa - NEWSJUVE24 : #MarcosAlonso scaricato e sul mercato dal #Chelsea. #Juventus e #Inter sono molto interessate allo spagnolo, ma al… -