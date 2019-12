Lazio | puoi ambire allo scudetto? Prossime settimane decisive

termometropolitico

(Di domenica 8 dicembre 2019)La vittoria nella serata di sabato contro la Juventus, potrebbe aver definitivamente consacrato la. La squadra capitolina è reduce da ben sette vittorie consecutive in campionato, dove occupa in solitaria il terzo posto in classifica e si trova a soli cinque punti dalla capolista Inter. Giunti quasi al giro di boa, ci si comincia a domandare se i ragazzi di Simone Inzaghi possano aspirare ad inserirsi nella (momentanea) corsa a due per lo. LEGGI ANCHE: Gabigol vuole la Premier e il Liverpool. Le dichiarazioni del brasiliano Lasi coccola i suoi tre tenori. E non solo Dopo la clamorosa debacle di due stagioni fa all’ultima giornata contro l’Inter, lasi era persa. Lo scorso anno le cose non sono andate bene per i biancocelesti, con l’ottavo posto finale in Serie A a ...

lepasquen : 'la Lazio gioca bene' lo puoi dire UNA volta sola, due tie', se proprio ci tieni a fare sapere quanto sei stupido.… - chimentimattia : @pisto_gol ciaoooo maurì ma ti hanno levato internet ??? Due parole sulla Lazio le puoi spendere, per quanto valgano ?? Saluti - FedericoLaCorte : @isolanomedio @SandroSca Contro una lazio in gran forma all’olimpico non mi sembra ci sia niente di male e con altr… -