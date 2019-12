Gualtieri sul Mes attacca Salvini | «Con Borghi campagna terroristica»

open.online

(Di domenica 8 dicembre 2019) «Quella sul Mes è una discussione che ci sarebbe stata comunque, a prescindere da questo dibattito sopra le righe, ma è avvenuta in un contesto in cui la Lega,con cinismo hanno iniziato a fare unaper spaventare le persone», è il commento del ministro dell’Economia, Robertoalla trasmissione di Rai3 Mezz’ora in più a proposito del dibattito sul Mes e sui nuovi accordi fatti a Bruxelles: «Certo, se non si riesce a esprimersi con competenza e serietà sulla Nutella è evidente che la credibilità su ciò che si dice sul Mes sia piuttosto scarsa». «C’è stato un dibattito vivace per usare un eufemismo, c’è spesso una attenzione eccessiva al giorno per giorno e troppa poca capacità di tenere i nervi saldi e di guardare le cose un po’ più in prospettiva. Alla fine abbiamo saldato il conto del Papeete, siamo riusciti a fare ...

