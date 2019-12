kontrokultura

(Di domenica 8 dicembre 2019) L’Eredità didà spazio alla Prima della Scala di Milano Ieri sera i telespettatori de L’Eredità sono rimasti un po’ delusi perché ildi Rai Uno non è andato in. Infatti al posto della trasmissione di, in diretta della Prima della Scala di Milano andava inAspettando … L'articolonon va in: laper ilL’Eredità proviene da KontroKultura.

_GigiDAlessio_ : Siete pronti per la seconda puntata di #20AnniCheSiamoItaliani? Sintonizzatevi su @RaiUno dalle 21.30, io e… - KontroKulturaa : Flavio Insinna non va in onda: la grande delusione per il game show L'Eredità - - venti4ore : Basilicata, Unitalsi: Dal 18 settembre il pellegrinaggio nazionale a Lourdes con Flavio Insinna… -