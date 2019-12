Fallimento Mercatone Uno | creditori e consumatori non avranno indietro né soldi né merce

newsmondo

(Di domenica 8 dicembre 2019) Il legale di Shernon, il gruppo che aveva rilevatoUno, ha confermato che gli ultimi clienti nonlaper la quale avevano già pagato. Doccia gelata per gli (ormai) ultimi clienti diUno, passata nel frattempo alla Shernon Holding Srl. L’avvocato Marco Angelo Russo, legale della società, ha ribadito che gli ultimi ordini dei clienti che avevano dato fiducia all’ex colosso della grande distribuzione non saranno evasi.Uno, clienti beffati Nell’ultimo periodo, ci sono stati circa 10.500 ordini in tutta Italia. Chi aveva dato un acconto, chi saldato tutto per arredare la propria casa (una cucina piuttosto che un soggiorno). Ebbene, centinaia o migliaia di euro persi per sempre, perché l’exUno non evaderà gli ordini. Tradotto: i clienti non riceveranno lané. ...

