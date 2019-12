Curti | il 10 dicembre la Fiaccola della Pace arriva in città

anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – La manifestazione, promossa dal Movimento Internazionale per lae la Salvaguardia del Creato III Millennioprovincia, è organizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Goffredo Mameli” di cui Dirigente scolastica è la prof.ssa Rosaria Bernabei, con il Patrocinio del Comune diretto dal Sindaco Antonio Raiano. Lo storico evento dedicato ai 100 annigrande guerra, partito dal 2014 in occasione delle celebrazioni del centenariofine del conflitto, ha attraversato tantissimi comuniprovincia coinvolgendo scuole ed enti locali ed ha l’obiettivo di far conoscere l’Appello per lae i diritti umani, in linea al messaggio lanciato durante la Marcia Perugia Assisi: “Dalla grande guerra alla grande”. “Le tappe di quest’anno continuano il ...

