Critics' Choice Awards 2019 | The Irishman e Netflix dominano le nomination

(Di domenica 8 dicembre 2019) Ledeihanno premiato Thee i progetti targati. I, almeno in base alleannunciate oggi, sembrano destinati a dare spazio a un dominio di: The, da solo, ha conquistato ben 14 candidature, ma i titoli della piattaforma di streaming a contendersi i prestigiosi premi sono più di uno. Alle spalle del film di Martin Scorsese c'è, arrivato a dodici, C'era una volta a... Hollywood, seguito da Piccole Donne che si è fermato a nove.può però contare anche su Storia di un matrimonio (8), I due Papi, Dolemite Is My Name, Dov'è il mio corpo? e Atlantics. The ...

