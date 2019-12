Avellino | Capuano | “In discussione con la nuova proprietà? Da manicomio”

anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– “Voglio ringraziare un grande uomo – ammette Ezioal termine della gara – Salvatore Di Somma. A lui va in questo momento dategli onore come un grande condottiero”. “Abbiamo comandato in lungo e in largo la partita – continua – La mia squadra ha voluto vincere la partita. Abbiamo vinto con i cambi, ma soprattutto con coraggio. De Marco e Di Paolantonio erano in difficoltà – continua – Il merito è solo dei giocatori, una piccola parte va a me. E soprattutto al nostro staff tecnico che in settimana lavora tanto”. “L’allenatore deve essere come un toro – ammette – Ho semplicemente messo delle regole. Albadoro aveva dissentito ad alcune regole, ma da qui ho preso la decisione in una gara partita. Sono contento per la sua prestazione”. “La...

