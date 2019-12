A che punto sono le trattative tra Usa e talebani?

it.insideover

(Di domenica 8 dicembre 2019) Stati Uniti etornati a parlarsi, in Qatar, ad oltre tre mesi di distanza dalla brusca interruzione delledi pace voluta dal presidente americano Donald Trump. Zalmay Khalilzad, l’inviato americano per l’Afghanistan, ha incontrato esponenti del gruppo radicale islamico per la prima volta da settembre ed è possibile che l’incontro apra la strada alletra ied il governo di Kabul, uno sviluppo fondamentale per mettere fine al conflitto che devasta la nazione dell’Asia centrale ormai dal 2001. L’incontro di Doha giunge in seguito ai colloqui svoltisi, a Kabul, tra Khalilzad ed il presidente afghano Ashraf Ghani. Il gruppo islamico non riconosce l’autorità dell’esecutivo del Paese definendolo un “fantoccio degli Stati Uniti.” Una guerra senza fine Il presidente Trump ha ripetutamente espresso ...

