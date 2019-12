50 mila persone in 50 città dormono in strada per i senzatetto

huffingtonpost

(Di domenica 8 dicembre 2019) Circa 50, tra cui star del mondo dello spettacolo, si sono accampate all’addiaccio per una notte in oltre 50 città del mondo, da New York a Londra, da New Delhi a Brisbane fino a Madrid, per una raccolta fondi a favore dei. L’iniziativa, denominata The World’s Big Sleep Out e organizzata dall’associazione scozzese Social Bite, mira a mettere insieme 50 milioni di dollari per aiutare un milione di clochard e rifugiati.Una gara di solidarietà che ha riscosso molti contributi individuali ma anche da parte di banche e aziende, da Deutsche Bank a Deloitte e Unilever. In molte città, come a Londra, i partecipanti hanno dormito in sacchi di plastica arancione sfidando la pioggia o temperature molto rigide, condizioni meteo che chi è costretto a dormire peraffronta ogni giorno.Nella capitale britannica ...

