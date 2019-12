Scommesse | Bwin e William Hill tornano a fare pubblicità in tv L’Agcom chiede chiarimenti

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) Su Il Fatto Quotidiano, Carlo Tecce scrive disportive e di big del gioco di azzardo che aggirano i divieti.hanno trovato il modo di dribblare il divieto didel gioco d’azzardo in tv imposto dal governo un anno e mezzo fa con il decreto “dignità”. Le due multinazionali hanno lanciato una nuova attività giornalistica. In pratica una sezione di notizie con lo stesso logo dell’azienda legata alle. Con essa compaiono sui cartelloni a bordo campo durante le partite, in modo che se uno spettatore ha letto la scritta “sport” e la digita su internet viene indirizzato automaticamente al sito con le quote per scommmettere. Di questa cosa si è accorta l’Autorità di garanzia per le Comunicazioni (Agcom), che ha avviato un preliminare di istruttoria. In pratica ha indirizzato adelle lettere di ...

