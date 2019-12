Primavera 1 | Sassuolo Fiorentina 0-0 | cronaca e tabellino

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Allo Stadio Ricci, l’11ª giornata del campionato1 2019/20 tra: sintesi,, risultato,e voti (dal nostro inviato Antonio Parrotto) – Allo Stadio Enzo Ricci,si sono affrontate nel match valido per l’11ª giornata del campionato1 2019/20. Primo tempo vibrante con diverse occasioni, soprattutto per i viola. Lava vicino al gol con Spalluto (bravo Vitale) e Niccolò Pierozzi (traversa) ma nel finale è ila sfiorare il gol: doppia occasione al 45′, prima con Pellegrini e poi con Aurelio ma la difesa viola è riuscita a salvarsi con gli interventi di Ponsi e Dalle Mura. Poche emozioni nella ripresa. L’occasione migliore al 57′ con Pellegrini ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta, per poco. Migliore in campo: Ponsi...

canteraviolacom : #Fiorentina #Primavera, prosegue il digiuno di vittorie: pari con il #Sassuolo - FiorentinaUno : PRIMAVERA, Il Sassuolo frena la viola - FiorentinaUno : PRIMAVERA, Equilibrio a Sassuolo. Il risultato del primo tempo -