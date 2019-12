Milano | scontro bus-camion rifiuti | 18 coinvolti | donna in coma LIVE

tg24.sky

(Di sabato 7 dicembre 2019) E' accaduto questa mattina in via Ergisto Bezzi. In tutto ci sono 12 feriti, tra cui il 47enne che guidava il bus, il 23enne che era alla guida del mezzo Amsa, e un suo collega di 29 anni che ha una sospetta frattura del femore.

fattoquotidiano : Milano, scontro tra un bus e un mezzo Amsa: 17 feriti, una persona in codice rosso - Corriere : Scontro tra filobus e mezzo Amsa: quattro i feriti, uno è gravissimo - TgLa7 : #Scontro bus-camion rifiuti a #Milano, alcuni feriti -