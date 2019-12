Lazio | Inzaghi gongola | “Quando le cose non andavano la società mi dava fiducia Siamo

calcioweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019) Lavince e sogna. Battuta la Juventus all’Olimpico in rimonta con le reti di Luiz Felipe, Milinkovic Savic e Caicedo in pieno recupero. Al termine del match, ai microfoni di Dazn, le parole del tecnico biancoceleste Simone. “Io sono convinto di questa squadra,in un ottimo momento eambiziosi. Un mese e mezzo fa io ero sereno quando i risultati non arrivavano, ma avevo lavicino. Mi ha sempre appoggiato e datoe questo poi alla lunga paga. Adesso non ci dobbiamo accontentare e pensare già a giovedì. Stasera abbiamo sofferto il giusto ma creato anche tanto e giocato bene. La Juve non ci concedeva spazi, era bella stretta, c’era Pjanic su Leiva, ma faccio i complimenti ai ragazzi per aver trovato la giusta squadra”.L'articolo: “Quando lenonlami...

