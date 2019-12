Grave incidente nel Siracusano | morti due giovani

newsmondo

(Di sabato 7 dicembre 2019)ad Ortigia, nel. Una macchina si è schiantata contro un pilone: duesono. Accertamenti in corso. ORTIGIA (SIRACUSA) –mortale ad Ortigia, nel. Nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 2019 hanno perso la vita duedopo che la loro macchina è andata a sbattere contro un pilone. Altri due amici sono rimasti feriti. Le loro condizioni sono gravi ma non sembrano essere in pericolo di vita. Sono in corso tutti i rilievi per cercare di ricostruire meglio quanto successo. Nelle prossime ore saranno effettuati tutti i controlli del caso per provare a capire se ci sono stati problemi meccanici oppure se si è trattato di un errore da parte del conducente. L’L’è avvenuto poco dopo le quattro sul lungomare Vittorini. I quattro ragazzi, di età compresa tra i 17 e i 22 anni, stavano tornando ...

