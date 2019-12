Gotti | «Dal campo ho visto alcune decisioni dell’arbitro a senso unico | dovrò rivederla

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) L’allenatore dell’Udinese, Luca, è soddisfatto del risultato ottenuto e della prestazione della squadra nonostante non sia andata oltre il pareggio contro il Napoli. In conferenza ha parlato di rammarico solo per alcuni episodi arbitrali «Ha fatto un’ottima partita come quella di martedì, noi ci aspettiamo queste prestazioni da parte sua. Stesso discorso anche per Mandragora che ha fatto bene in questo ruolo» Cambi troppo tardivi? «Può essere però non avevo la sensazione che stessimo correndo particolari pericoli, quindi non ho voluto cambiare troppo gli equilibri della squadra. Sugli esterni qualsiasi cambio avrebbe indirizzato fortemente il nostro bilanciamento. Ero comunque soddisfatto dell’equilibrio della squadra e volevo preservarlo. Domenica scorsa all’Olimpico non siamo stati equilibrati come oggi, essendo troppo propositivi allungando la ...

