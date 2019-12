Francesca Pascale si espone su Berlusconi e sulle sardine

notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) Sorprendenti le dichiarazioni della showgirlsul compagno e leader di Forza Italia, Silvio, e sul movimento delle. “Amo Silviooggi ma domani potrei amare una donna, che male ci sarebbe?”. La soubrette già in passato aveva dichiarato di non seguire nessun tipo di stereotipo in amore. Concetto che ribadisce anche oggi con forza, confermando la sua anima liberale, la stessa che l’ha tenuta al fianco diin questi anni. “L’unico confine che vedo non è tra eterosessuali e gay ma tra libertà e repressione, tra dignità e pregiudizio, tra cultura e ignoranza”. Continua così lain una lunga intervista rilasciata all’Huffington Post., daalleNella stessa intervista,si pronuncia anche sul movimento delle, nel quale sostiene di ritrovare elementi che in passato ...

