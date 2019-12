Dal deposito degli atti in via telematica alla stretta sui termini a comparire | cosa

ilsole24ore

(Di sabato 7 dicembre 2019) Un rito sprint per dimezzare la durata delle cause. Il Governo ha varato il nuovo processo civile: il Cdm ha approvato

MarcoFlorianMED : 4. quarto errore: il deposito sotterraneo di Kavala (quando si farà e vediamo chi vincerà la gara), non sarà un cal… - NuovaScintilla : 6/12. C'è attesa per la tavola rotonda organizzata dal nostro settimanale sui rischi del deposito di gpl in laguna.… - simonaarillotta : @dario_head Talmente preoccupata che mi rubassero la valigia che una volta mi sono fiondata fuori dal bus per recup… -