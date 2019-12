Bologna | seimila in piazza in sostegno di Bonaccini Santori | “Presente ma non come

newsmondo

(Di sabato 7 dicembre 2019) La campagna elettorale disi è inaugurata apersone in, tra cui la ‘sardina’– La campagna elettorale diha preso il via a. Oltrepersone inMaggiore hanno partecipato all’evento inaugurale del lungo tour del candidato del Partito Democratico alel prossime regionali in Emilia Romagna, in programma il 26 gennaio. Un appuntamento decisivo per il futuro non solo dei dem ma di tutto il governo. Un passo falso nella ‘roccaforte’ del Nazareno potrebbe mettere in crisi la maggioranza giallo-rossa con il Centrodestra che aumenterebbe il proprio pressing per tornare al voto il prima possibile. Ma i sondaggi confermano un testa a testa tra i due candidati., inancheInMaggiore diverse le personalità per presenti per dare il ...

Cristina050521 : RT @Peppe24245235: #EmiliaRomagna terra di ponti, non di muri #Bologna seimila in piazza per Bonaccini: 'La forza delle persone' https://t.… - Peppe24245235 : #EmiliaRomagna terra di ponti, non di muri #Bologna seimila in piazza per Bonaccini: 'La forza delle persone'… - CaressaGiovanni : Bologna, seimila in piazza per Bonaccini: 'La forza delle persone' -