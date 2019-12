Barcellona | Rakitic | «Se posso giocare | non c’è posto migliore di questo»

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Ivanspegne le tante voci di mercato che si erano originate intorno ad una sua possibile partenza dalIvanè stato spesso accostato a dei club italiani: il croato è stato prima molto vicino all’Inter, poi il suo nome è stato fatto in ottica Juventus e negli ultimi mesi anche il Milan sembra essere entrato nel novero delle squadre che potrebbero acquistare il centrocampista del, a El Chiringuito TV fa chiarezza: «Molte cose sono successe negli ultimi mesi. Se, non c’è undi». Leggi su Calcionews24.com

RCiannavei : #LazioJuve chi mi accompagna con la macchina a Barcellona a prendere #rakitic e portare #EmreCan ? Macchina e benzi… - infoitsport : Barcellona, no secco all'Atletico Madrid per Ivan Rakitic - JuveTweetBot : RT @Gazzetta_it: #Juve e #Barcellona tornano a parlarsi per #EmreCan e #Rakitic. Ma il k.o. di #Khedira... #calciomercato -