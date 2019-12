Anticipazioni Uomini e Donne | Juan nei guai Ida e Riccardo ci riprovano

lanostratv

(Di sabato 7 dicembre 2019)Over, arriva una nuova segnalazione suLuis Ciano: Gemma Galgani sconvolta E’ appena finita una nuova registrazione del Trono Over di. E in base alleriportate poco fa dal portale IlVicolodelleNews.it è stata una puntata pregna di colpi di scena e polemiche. Cos’è successo stavolta? E’ arrivata una segnalazione suLuis Ciano. In pratica oggi Armando Incarnato ha rivelato a tutti di essere venuto a conoscenza che il cavaliere di origini sudamericane si sentirebbe di nascosto con delleal di fuori della trasmissione. Ma non è finita qua perchè Armando ha anche aggiunto di avere le prove di ciò che ha detto, annunciando che la prossima volta porterà in studio le chat del cavaliere con queste signore. Una rivelazione questa che ha lasciato tutti di stucco, Gemma Galgani compresa, la quale è scoppiata in un pianto ...

