Trapani | Baldini condanna il finale | “Non è vero che non c’è stata storia”

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le parole di Francescoal termine dell’impegno di campionato che ha visto ilessere ospite del Benevento. L’allenatore di Massa ha commentato la prestazione della sua squadra, scesa in campo questa sera al “Ciro Vigorito” per affrontare i giallorossi di Filippo Inzaghi. Questi i temi affrontati in conferenza stampa dal tecnico della compagine siciliana. Risultato – Abbiamo avuto l’occasione per riaprirla e non credo che non ci siastoria. Per settanta minuti siamo stati in partita contro una squadra costruita per vincere il campionato. Se avessimo concretizzato quell’occasione forse… Il rammarico è aver staccato la spina, quello ho detto ai ragazzi. Non avevamo fatto una cattiva partita contro questo Benevento. Continuità – Nelle ultime gare abbiamo speso tantissimo. Contro ...

