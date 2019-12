Sci alpino | startlist e pettorali di partenza SuperG Beaver Creek 2019 | programma | orari

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEL SUPER-G DILa Coppa del Mondo maschile di sci-2020 si trasferisce negli Stati Uniti a. Comincia il lungo fine settimana americano e si parte oggi con il super-G. Nell’ultima gara di Lake Louise ha vinto Matthias Mayer, che ha preceduto Dominik Paris e i due terzi a pari merito Mauro Caviezel e Vincent Kriechmayr. Di seguito ilcompleto del Super-G di, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci. La gara sarà trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. SUPER-GO D’INIZIO VENERDI’ 6 DICEMBRE: 18.45: Super-G SUPER-G COME VEDERE LE GARA IN DIRETTA TV E STREAMING Diretta tv su RaiSport ed ...

