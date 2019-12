kontrokultura

(Di venerdì 6 dicembre 2019)Galgani va in albergo da Juan Luis Ciano Nella nuova puntata del Trono over diGalgani si è mostrata decisamente diversa. Ovvero era più rilassata e fiduciosa rispetto a qualche giorno fa. La dama torinese ha avuto occasione di fare un’esterna con Juan Luis Ciano e di parlare della loro … L'articoloinine Tina Cipollari rivela il piano di Juan proviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Scandalo triangolo a Uomini e Donne: beccati in hotel insieme, Gemma Galagni in lacrime e Tina Cipollari rivela il… - Pamy75596117 : Scandalo Triangolo a Uomini e Donne, Beccati in albergo insieme, Gemma in lacrime e Tina confessa il piano di Juan -