Corteo a Battipaglia | la pioggia non ferma la protesta

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Lanon hato ilper l’ambiente. Armate di ombrelli più di 5000 persone hanno partecipato all’appello dei comitati a sfilare per le strade della cittadina della piana del Sele.grida così il suo no contro l’individuazione di ulteriori impianti per lo smaltimento di rifiuti e per dire basta all’utilizzo della città dicome luogo per smaltire la spazzatura della Campania. Ilè strettamente monitorato dalle forze dell’ordine con la presenza di numerose pattuglie di polizia e carabinieri. L'articolo, lanonlaproviene da Anteprima24.it.

