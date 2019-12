Control su Xbox Game Pass? ' Phil Spencer irrispettoso Ha ucciso le vendite del gioco con

Control non è in arrivo su Xbox Game Pass : Remedy smentisce il boss di Xbox Phil Spencer : Poche ore fa il boss di Xbox aveva annunciato, attraverso una diretta su Mixer, che l'apprezzato Control sarebbe arrivato all'interno di Xbox Game Pass. Tuttavia, sembra proprio che non sarà così.In un successivo aggiornamento, è arrivata la smentita direttamente da parte di Remedy.In una breve dichiarazione pubblicata su Twitter, Remedy ha affermato che Control non arriverà su Xbox Game Pass. Lo studio finlandese ha anche affermato di non avere ...

Control non è in arrivo su Xbox Game Pass : Remedy smentisce il boss di Xbox : Poche ore fa il boss di Xbox aveva annunciato, attraverso una diretta su Mixer, che l'apprezzato Control sarebbe arrivato all'interno di Xbox Game Pass. Tuttavia, sembra proprio che non sarà così.In un successivo aggiornamento, è arrivata la smentita direttamente da parte di Remedy.In una breve dichiarazione pubblicata su Twitter, Remedy ha affermato che Control non arriverà su Xbox Game Pass. Lo studio finlandese ha anche affermato di non avere ...

Control è in arrivo su Xbox Game Pass - secondo quanto dichiara Phil Spencer : secondo quanto svelato da Phil Spencer, Control pare che stia per arrivare su Xbox Game Pass. Spencer lo ha dichiarato durante una diretta streaming su Mixer attraverso un evento di beneficenza chiamato Extra Life.Durante la diretta, Phil Spencer si è detto contento che il titolo di Remedy arriverà su Xbox Game Pass in quanto raggiungerà un pubblico molto più vasto. Attualmente il boss di Xbox non ha espressamente menzionato la data di arrivo ...

Segnalati alcuni problemi con l'Xbox Elite Controller Series 2 : La serie di Controller Xbox Elite, nonostante il prezzo piuttosto elevato, ha avuto la sua giusta fetta di fan. Quindi, quando la serie 2 è stata annunciata per $ 180, sembrava sarebbe stata un successo per Microsoft. Sfortunatamente, alcuni consumatori hanno segnalato problemi con il Controller come pulsanti che non rispondono o connettività scadente.Windows Central ha riscontrato dei problemi e un membro dello staff li ha ritrovati su ben due ...

Google Stadia : ecco i dettagli sulla compatibilità con i Controller PlayStation - Xbox e Nintendo : Google ha aggiornato le sue pagine di supporto su Stadia con i dettagli sui controller di terze parti compatibili con il servizio in arrivo.Al lancio, l'unico modo per giocare sui televisori è utilizzare Chromecast Ultra con il controller Stadia. Funziona tramite Wi-Fi e sfrutta così il pieno potenziale dell'accessorio first party collegandosi direttamente ai server Stadia. Sui telefoni Chrome e Pixel, è necessaria la connettività USB in quanto ...

L'Xbox Adaptive Controller è la miglior cosa fatta da Microsoft negli ultimi anni e il commovente video "Meet Spencer Allen" lo dimostra : L'Xbox Adaptive Controller di Microsoft è stato un immenso vantaggio per la community di giocatori diversamente abili, e un nuovo video chiamato "Meet Spencer Allen" è un promemoria dell'impatto positivo che il Controller è stato in grado di produrre per alcune persone.Come vediamo nel video clip, Spencer è stato in grado di utilizzare il Controller Adaptive come base per la creazione del proprio set gaming personalizzato. Personalizzato in base ...

Microsoft sta utilizzando l'Xbox Adaptive Controller per aiutare il recupero dei veterani di guerra : Microsoft ha recentemente avviato una collaborazione con l'ente governativo americano che si occupa dei veterani di guerra per capire se l'Adaptive Controller può effettivamente aiutare il recupero dei soldati.Il Controller è stato distribuito a 22 veterani in cura presso un centro di riabilitazione e i test hanno dimostrato che non solo il Controller aiuta la riabilitazione, ma riesce anche a migliorare l'abilità di socializzare dei soldati. Il ...

Il nuovo Xbox Elite Controller Serie 2 è disponibile da oggi : Se siete dei giocatori Xbox probabilmente stavate aspettando da tempo questo giorno. Come possiamo vedere, infatti, il nuovo Xbox Elite Controller Serie 2 è ora finalmente disponibile, e possiamo acquistarlo acquistarlo già da oggi.Il nuovo Controller si pone prima di tutto come un dispositivo di fascia alta, proprio come il modello precedente. Lo indica anche il prezzo, ben 179.99 euro, ma in cambio avremo una Serie di miglioramenti che i ...

Come collegare Controller PS4 o Xbox a iPhone o iPad : A partire da iOS 13 e iPadOS 13, Apple consente di connettere il proprio iDevice ai joystick delle due console più popolari presenti sul mercato. Se non conoscete i passaggi da seguire, allora sicuramente questa guida leggi di più...

Xbox Scarlett : confermata la compatibilità di tutti i Controller Xbox One con la nuova console di Microsoft : Manca ancora un anno all'arrivo delle next-gen di Microsoft e Sony ma, nonostante questo, in rete continuano a spuntare delle interessanti informazioni sulle nuove macchine.Xbox Scarlett è stata confermata in arrivo per le vacanza natalizie del 2020 la scorsa estate, mentre Sony ha comunicato poco fa lo stesso periodo di uscita per PS5, svelando numerose caratteristiche.Ora è Microsoft a fornire qualche dettaglio in più, confermando la piena ...