Calcio a 5 | Serie A 2019 2020 | Acqua & Sapone rullo compressore | successo per Real

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Serata di grande spettacolo per quanto riguarda ladia 5. La dodicesima giornata si è infatti aperta oggi con quattro anticipi di cui tre di assoluto spessore. L’Unigross ha dominato sul campo del Meta Catania Bricocity vincendo per 4 a 0 guidata dalla doppietta del portoghese Guilherme Gaio Gui. I vice campioni d’Italia sono parsi perfettamente in sintonia, ferrei nella fase difensiva e pericolosi in avanti, tornando quella macchina schiaccia sassi che li ha portati per due volte consecutive alle finali scudetto. Grazie a questoi ragazzi di Massimiliano Bellarte riescono a tornare in testa alla classifica della massimanazionale raggiungendo quota 26 punti, scavalcando proprio Catania ferma a 25. Pareggio per 1 a 1 invece nel super scontro tra Feldi Eboli e Came Dosson. Padroni di casa in vantaggio al 5′ del ...

