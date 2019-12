Biscotti Natalizi cannella e zenzero

velvetgossip

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ogni singolo angolo della casa viene addobbato in festa. Il Natale sta arrivando e non a caso l’atmosfera è sempre più calda,luminosa e avvolgente. Come i profumi di alcuni dolci; questi escono dalle cucine dei più golosi e invadono la casa da un insolito e buonissimo odore. Iconsono dolci tipici del Natale; preparati nel nord Europa ma apprezzati anche in Italia negli ultimi anni. Prima di mostrare come poter realizzare passo dopo passo l’impasto, munitevi di bizzarre formine che rispecchino il temao. Non può assolutamente mancare il cosiddetto “ominono”. La formina rappresenta la classicità deicon lae lo, una tradizione che non può assolutamente mancare. I deliziosi dolcetti sono ottimi non solo per esser mangiati ma rientrano benissimo come ottime decorazioni da appendere ...

