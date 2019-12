Truffa nel mondo del calcio | ‘finto’ calciatore ottiene un contratto | la società lo

calcioweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Episodio incredibile che riguarda ildel, è andata in scena una vera e propria, nel dettaglio è finito nel mirino il trasferimento delBernio Verhagen in Danimarca. Il Viborg Fodsports Forening è un club che milita nella 1. Division (serie B danese) e ha deciso di tesserare ilolandese. In particolar modo Verhagen risultava essere un’ala destra con alle spalle anche diverse esperienze, alla fine si è scoperto che si trattava un ‘falso’. Incredibilmente il club ha deciso di fare firmare alunsenza averlo mai visto giocare e la trattativa sarebbe stata gestita dagli agenti che secondo quando quanto riporta DR (Danmarks Radio) – avrebbero presentato una falsa raccomandazione di Marc Overmars. Già dopo il primo allenamento sono sorti dei dubbi sulle qualità deltanto che il ...

