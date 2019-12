Toro | caso Zaza | lite con Mazzarri prima del match contro l’Inter

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il Torino vive ilSimonecondella sfida all’Inter per un infortunio ingigantito Tuttosport riporta di un’accesatra Simonee Walterdella partital’Inter. Il motivo? un infortunio ingigantito durante l’allenamento. Larisale adella partitai nerazzurri, quando il giocatore ha capito di non essere tra i titolari durante le esercitazioni sui calci da fermo. Così ha preso la via degli spogliatoi, per poi avere una discussione abbastanza accesa con. Avendo poi già preparato la partita con un centravanti e dato l’infortunio di Belotti, il tecnico ha comunque puntato sull’ex Valencia, che ha comunque scatenato le ire per non essere stato subito pronto al cambio. La punizione è arrivata puntuale una settimana dopo con i 90′ in panchina durante ...

Crusade95058801 : @LucaBizzarri Luca, amico mio????.. Mi sono imbattuto per caso In un'altra delle tue memorabili #stronzate : Ne f… - Toro_News : Oggi sarà ascoltato il presidente #Cairo, ma non solo... - colacig : @darialdo79 @michelelapenna5 @capuanogio che c entrano i falli di mano coi fuorigioco? cmq x de ligt hanno cacciato… -