Tiziano Ferro | terza data a San Siro e seconda all' Olimpico

quotidianodiragusa

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Si arricchisce di due nuove date Tzn 2020, il nuovo tour negli stadi italiani di. I concerti allo Stadio Sandi Milano.

MarioManca : Poi arriva Tiziano Ferro e ti rendi conto che i semifinalisti scompaiono come dopo un effetto speciale. #XF13 - LiveNationIT : Roma raddoppia e Milano triplica per #TZN2020! ?????? 8 giugno • Milano, Stadio San Siro 16 luglio • Roma, Stadio Oli… - TicketOneIT : Nuove date per il tour di Tiziano Ferro negli stadi italiani Diventano 3 i concerti allo Stadio San Siro di Milano:… -