Sciopero generale in Francia | scontri in corso a Parigi

(Di giovedì 5 dicembre 2019), 5 dic. (askanews) –sono scoppiati adurante le manifestazioni neldellocontro la riforma delle pensioni. Glisono iniziati lungo Boulevard de Magenta. Seimila agenti della polizia e della gendarmeria francese sono stati dispiegati per la giornata di mobilitazione, nella capitale francese hanno sfilato 300mila manifestanti nel giovedì nero. Allohanno aderito milioni di lavoratori di molti settori: scuola, trasporti, avvocati, medici e personale aeroportuale. Si tratta del più grandenazionale degli ultimi anni. Alcuni sindacati hanno minacciato di proseguire la mobilitazione fino a quando il presidente francese Emmanuel Macron non abbandonerà il progetto di riforma.

Radio1Rai : 250 manifestazioni in #Francia contro la riforma del lavoro di #Macron. Lo sciopero, indetto da sindacati ferrovie… - Agenzia_Ansa : In #Francia #sciopero generale contro la riforma delle #pensioni. Scontri a #Parigi, black bloc in azione #ANSA - Agenzia_Ansa : #Francia: oggi #sciopero generale #ANSA -