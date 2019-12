Mattarella grazia Bossi condannato per offese a Napolitano

tg24.sky

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il presidente della Repubblica, Sergio, ha firmato un decreto di concessione dellain favore di Umberto. Lo rende noto il Quirinale. L’ex segretario della Lega Nord doveva scontare una pena detentiva di un anno per vilipendio. Nel dicembre 2011, infatti, il Senatur durante una festa del Carroccio diede del "terùn" al presidente Giorgio. "Sono molto contento. Ringrazio sia il presidente della Repubblicasia il presidente", ha subito commentatodopo aver appreso la notizia della concessione della. La nota del Quirinale Nella nota del Quirinale si ricorda che a seguito di provvedimento della magistratura di sorveglianzaè stato affidato in prova al servizio sociale. "Nel valutare la domanda di, in ordine alla quale il Ministro della Giustizia a conclusione della prevista ...

