Gianluigi Nuzzi | Il Papa vive in bilocale | i cardinali in 600 mq Ogni 10 euro di

(Di giovedì 5 dicembre 2019) “Ilin un, iin 600 metri quadrati”. Lo racconta il giornalista, reduce della pubblicazione del suo quinto libro sul Vaticano. Nel suo Giudizio universale.La battaglia finale diFrancesco per salvare la Chiesa dal fallimento (Chiarelettere),parla delle finanze vaticane e del loro rischio “default” e oggi parla al Corriere della Sera.È ovvio che non piace far sapere che,diecidi obolo, solo due vanno ai poveri e il resto a coprire buchi di bilancio, mentre esistono conti milionari intestati ao fondazioni fantasma... Il pessimismo sui bilanci non è mio, ma del loro Consiglio dell’Economia.E sulle reazioni che le sue inchieste generano,commenta: Bisognerebbe prendersela non con chi racconta i fatti, ma con chi li crea ... ...

