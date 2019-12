Calciomercato Napoli | l’agente di Ciciretti | «Via a gennaio sicuramente»

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Fuori dai piani della squadra,è pronto a lasciare il. L’agente: «Diverse offerte da squadre di serie B» Amato, dopo essersi fatto conoscere a Benevento, era passato al2018. In prestito al Parma e poi all’Ascoli, in Serie B, l’ala destra è sparito dai radar dall’inizio di questa stagione, parcheggiato nella squadra di Ancelotti. Mai convocato,cercherà un nuova squadra nella finestra di, come spiegato dal suo agente alla Gazzetta dello sport: «Quando non si viene considerati, tanto vale non cercare il confronto. Se ne andrà a, ha offerte da diverse squadre in B che stanno lottando per la promozione, dalla Grecia e dalla Spagna». Leggi su Calcionews24.com

