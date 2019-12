Bellizzi | cittadino eroe salva persone dal fumo

anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – Si chiama Domenico Napoletano ed è un dipendente del servizio antincendio al lavoro presso l’aeroporto Costa d’Amalfi di Salerno. Da oggi è considerato unvisto il gesto che ha fatto per portare in salvo dellebloccate in un edificio nel cuore di, in viale della Repubblica, a seguito dell’incendio in uno scantinato. Mentre era in attesa delle figlie e fuori dall’orario di lavoro, Domenico è stato attratto, intorno alle 14,30, dalle urla di due bambine sul terrazzo di un edificio dove fuori usciva delnero. L’uomo non ha esitato ad entrare nel palazzo e a portare in salvo un uomo anziano bloccato su una sedia rotelle, oltre le due bambine che nel frattempo stavano provando in compagnia di un adulto ad allontanarsi. Non si conoscono ancora le cause che hanno determinato l’incendio che poteva avere conseguenze ...

