Altra balla stile Mes Non è vero che non c’è la bozza della riforma del processo penale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tutti dicono di non averla neanche vista, ma unasu cui si sta lavorando, o meglio ripartendo, c’è. A che punto è il testodeldel ministroGiustizia Alfonso Bonafede che gli alleati reclamano a gran voce? “Il testo deve essere ancora portato in Consiglio dei Ministri perché è ricominciato un percorso” chiarisce il dem Andrea Giorgis (nella foto), sottosegretario a via Arenula. “Lache era frutto di una precedente intesa fra Movimento 5 Stelle e Lega e che non andò mai a buon fine è stata integrata, modificata, rivista ed è diventata la base dalla quale ripartire. Però ha subito integrazioni: dal punto di vista procedurale si è ricominciato da zero. Deve tornare in cdm nella sua versione giallorossa”. Al momento nessun testo definitivo è stato duqnue ancora discusso dai ministri, siamo ancora nella fase“discussione informale”. ...

