viabilitasdp : 9:02 #T90 Lavori su Bivio GRA/A24 Roma-Teramo fino alle 17:01 del 04/12/2019 provenendo da S.S. 6 Casilina verso T… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 04-12-2019 ore 09:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine code causa traffico intenso tra Allacciamento A11 Firenze-Pisa Nord (Km 280,4) e A1 Svincolo… -
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Traffico Roma del 03-12-2019 ore 17:30 RomaDailyNews
Traffico Roma del 04-12-2019 ore 08 : 30 : SEMPRE DIFFICILE LA SITUAZIONE SULLA STATALE PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL Traffico È IN CODA DA POMEZIA NORD A VIA DI PRATICA. FILE ANCHE TRA VIA DI VALLERANO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, TUTTO VERSO IL CENTRO. SUL RACCORDO ANULARE, FILE TRA LA DIRAMAZIONE PER FIRENZE E VIA NOMENTANA, E CODE TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA, IN CARREGGIATA INTERNA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA SI REGISTRANO CODE A TRATTI, TRA IL BIVIO DELLA A24 E ...
Traffico Roma del 04-12-2019 ore 08 : 00 : Traffico CHE SI VÀ SENSIBILMENTE INTENSIFICANDO, IN INGRESSO IN CITTÀ. CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA. RALLENTAMENTI POI SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA IL BIVIO A24 E LA DIRAMAZIONE PER FIRENZE, ED ANCORA TRA VIA TRIONFALE E LA PISANA. INCOLONNAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA SETTECAMIN E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. SI REGISTRA ANCHE UN INCIDENTE, ...
Traffico Roma del 04-12-2019 ore 07 : 30 : Traffico INTENSO E CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA. INCOLONNAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. DIFFICOLTÀ SULLA STATALE PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, FILE TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA, VERSO Roma. SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, SI REGISTRANO CODE SULLA STATALE FLAMINIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE ...
Traffico Roma del 03-12-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA AURELIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER Traffico DALLA PONTINA AL BIVIO PER CIAMPINO. SULLA TANGENZIALE EST CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL TUNNEL DELLA GALLERIA DELLA NUOAV CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI. CI SONO CODE A PARTIRE DA CORSO DI FRANCIA FINO A VIA NOMENTANA ...
Traffico Roma del 03-12-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD AL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO; SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA AURELIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PER Traffico DALLA PONTINA AL BIVIO PER CIAMPINO. SULLA TANGENZIALE EST PER UN ALLAGAMENTO è CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA DELLA NUOVA ...
Traffico Roma del 03-12-2019 ore 19 : 00 : SULLA TANGENZIALE EST PER UNO ALLAGAMENTO CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI. SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E SETTEBAGNI IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALL’APPIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA ...
Traffico Roma del 03-12-2019 ore 18 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST PER UNO ALLAGAMENTO CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI. SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E SETTEBAGNI IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALL’APPIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA ...
Maltempo Roma : chiude un tratto della Tangenziale per allagamento - Traffico in tilt : Sulla Tangenziale di Roma e’ chiusa, a causa di un allagamento, la Nuova circonvallazione interna direzione San Giovanni. Il traffico è deviato sul vecchio tracciato della Tangenziale. Rallentamenti e code a partire dalla galleria Giovanni XXIII. traffico in tilt sulla Tangenziale a partire da Tor di Quinto.L'articolo Maltempo Roma: chiude un tratto della Tangenziale per allagamento, traffico in tilt sembra essere il primo su Meteo ...
Traffico Roma del 03-12-2019 ore 18 : 00 : SULLA TANGENZIALE EST PER UNO ALLAGAMENTO CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI. SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E SETTEBAGNI IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER LA PONTINA E L’APPIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA ORIOLO RomaNO ALL’ALTEZZA ...
Traffico Roma del 03-12-2019 ore 17 : 30 : SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E SETTEBAGNI IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER LA PONTINA E L’APPIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA ORIOLO RomaNO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI. . CODE PER Traffico SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA NOMENTANA DIREZIONE SAN GIOVANNI. PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI ...
Traffico Roma del 03-12-2019 ore 17 : 00 : SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E LA NOMENTANA IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER LA PONTINA E L’APPIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA ORIOLO RomaNO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI. . CODE PER Traffico SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA NOMENTANA DIREZIONE SAN GIOVANNI. PER LAVORI SI RALLENTA SU VIA ...
Traffico Roma del 03-12-2019 ore 16 : 30 : SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E LA NOMENTANA IN CARREGGIATA INTERNA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA IGINO GIORDANI. CODE PER Traffico SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA NOMENTANA DIREZIONE SAN GIOVANNI. PER LAVORI SI RALLENTA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DEL RISARO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA. TRASPORTO PUBBLICO RISOLTO IL GUASTO ...
Traffico Roma del 03-12-2019 ore 15 : 30 : SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E LA NOMENTANA IN CARREGGIATA INTERNA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA IGINO GIORDANI. CODE PER Traffico SULLA TANGENZIALE EST DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA NOMENTANA DIREZIONE SAN GIOVANNI. PER LAVORI SI RALLENTA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DEL RISARO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA. TRASPORTO PUBBLICO RISOLTO IL GUASTO ...
Traffico Roma del 03-12-2019 ore 14 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019 ORE13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. ECCEZIONE E’ LA VIA PONTINA DOVE, PER LAVORI, SI STA IN CODA TRA POMEZIA NORD-MONTE D’ORO E VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE EUR. UN INCIDENTE POI E’ CAUSA DI RALLENTAMENTI PRESENTI IN CARREGGGIATA INTERNA DEL GRA, TRA GLI SVINCOLI DI VIA ...
Traffico Roma del 03-12-2019 ore 13 : 30 : NOTIZIARIO Roma MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019 ORE13:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. ECCEZIONE E’ LA VIA PONTINA DOVE, PER LAVORI, SI STA IN CODA TRA POMEZIA NORD-MONTE D’ORO E VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE EUR. UN INCIDENTE POI E’ CAUSA DI RALLENTAMENTI PRESENTI IN CARREGGGIATA INTERNA DEL GRA, TRA GLI SVINCOLI DI VIA ...