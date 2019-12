Sfida le fiamme per salvare il suo cane | bimbo e cucciolo muoiono abbracciati

newnotizie

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Undi 23 mesi è rientrato nella casa inperilche era rimasto incastrato: sono morti entrambi nell’incendio. A soli 23 mesi, Loki aveva un coraggio da divinità nordica (di cui portava il nome), ma questo non gli è bastato per portare in salvo il suo amato. La vita … L'articololeperil suoNewNotizie.it.

CrisciGloria : California: cavallo sfida le fiamme per mettere in salvo la famiglia - CrisciGloria : California: cavallo sfida le fiamme per mettere in salvo la famiglia - FiammeOroRugby : ???? Preview 5^ giornata del #PeroniTOP12 Scelte le 15 Fiamme che sabato affronteranno in casa il @RugbyViadana ??… -