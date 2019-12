Sereni fine dell’incubo | prosciolto dall’accusa di abuso su minori

calcionews24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) L’ex portiereè statodefinitivamente dall’accusa disu, dopo essere stato condannato nel 2015 Durante un movimentato divorzio, Matteoera stato accusato nel 2011 dall’ex moglie di aver abusato della figlia. Condannato in primo grado per molestie su, nel 2017 era arrivato il primo annullamento della sentenza. Adesso l’archiviazione definitiva del caso: l’ex portiere di Samp, Lazio e Torino è statodalle accuse, otto anni dopo l’apertura del caso. Secondo gli avvocati difensori i bambini «sono stati per lungo tempo e reiteratamente interrogati con modalità inappropriate e potenzialmente suggestive di falsi ricordi». Leggi su Calcionews24.com

