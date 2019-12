Sardine | Senaldi attacca Santori | ' Che ci faceva Saviano in piazza con voi?'

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Durante il programma 'Dimartedì', in onda ieri sera su La7, il direttore di 'Libero' Pietroha incalzato il leader del movimento delleMattia, sulla partecipazione alla manifestazione milanese dello scrittore Roberto. Per il giornalista,è un violento dal punto di vista verbale e le, che si dichiarano contro la violenza verbale, non avrebbero dovuto invitarlo.to daIl direttore di Libero ha provato a mettere in difficoltà Mattia. evidenziando la scarsa presenza dellea Taranto e la presenza dia Milano: "Se volete essere unadiversa e non violenta verbalmente cosa cia Milano?è vecchio e violento verbalmente", ha affermato. E sulla manifestazione di Taranto il giornalista ha sottolineato che sia stato più facile radunare molte persone a Milano, città ...

