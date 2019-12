Salvini “Conte è un vigliacco me l’ha fatto capire la Madonna di Međugorje”

Salva-Stati - Travaglio : “Conte ha provato che Salvini e Lega sapevano” : Marco Travaglio è intervenuto sul fondo Salva-Stati durante la trasmissione Otto e Mezzo su La7 sostenendo il premier Giuseppe Conte. Infatti, il direttore de Il Fatto Quotidiano ritiene che “il leader politico più popolare del Paese (Matteo Salvini ndr.) è stato smentito 26 volte dal presidente del Consiglio Conte, carte alla mano”. Ma “di questo – prosegue Travaglio – non ho visto traccia nei giornali. Ma sarà una ...

Fondo salva-Stati - Travaglio su La7 : “Conte ha provato 26 volte che Salvini e Lega sapevano. Forse guardavano i porno sugli iPad” : “Salvini? Il leader politico più popolare del Paese è stato smentito 26 volte dal presidente del Consiglio Conte, carte alla mano. Di questo non ho visto traccia nei giornali. Ma sarà una notizia che Salvini non sa letteralmente quello che dice?”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di “Otto e mezzo”, su La7. E aggiunge: “Conte ha sciorinato fior di documenti, citazioni, dati e date, dimostrando 26 ...

Fondo salva-Stati - Salvini insiste : “Conte ha preso impegni in cambio di flessibilità?”. M5s prepara documento su “criticità” della riforma : “Borghi ha detto alla Reuters che Salvini prima riteneva il tema del Mes troppo tecnico per coinvolgere gli elettori, ma ha deciso che adesso è il momento giusto“. Verso la fine di una nuova giornata di polemiche politiche contro la riforma del Meccanismo europeo di stabilità, una cronaca dell’agenzia di stampa Reuters dà l’interpretazione autentica sull’origine dell’offensiva lanciata dieci giorni fa dal ...

Renzi : “Io come Jessica Rabbit - non sono cattivo ma mi dipingono così”. E su ex Ilva : “Conte abbia il sostegno di tutti - da Salvini a Zingaretti” : “Se vince il centrodestra in Emilia Romagna, io faccio cadere il governo Conte Due? Ma de che? Io sono come Jessica Rabbit. Non sono cattivo, è che mi dipingono così“. sono le parole del senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di “Non stop news”, su Rtl 102.5. E sottolinea: “Parliamoci chiaro: ma a chi interessa cosa accadrà il giorno dopo le elezioni in Calabria, Emilia Romagna e in Toscana? Vorrei fare un ...

Fiber - Macina (M5s) : “Conte a differenza di Salvini si è presentato in Aula”. Dai banchi della Lega parte il coro : “Elezioni” : “Salvini venne convocato in Antimafia sul caso Arata e non si presentò, diversamente da come fa oggi il presidente Conte”. Lo dice Anna Macina di M5s nell’Aula della Camera dopo l’informativa del presidente Conte sul caso Fiber, scatenando l’ira dei deputati della Lega che prima hanno iniziato a fischiare e a rumoreggiare e poi hanno attaccato il coro ‘Elezioni, elezioni'”. Un deputato le ha urlato “sei una ...

Matteo Salvini ora inventa “Conte alla rovescia” : In vista della campagna elettorale per le prossime Elezioni regionali il leader della Lega Matteo Salvini ha pubblicato sulle sue principali pagine social un post che fa dell'ironia collegando la consueta espressione "conto alla rovescia" con il cognome del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Continua a leggere

Umbria - Salvini : “Conte è il principe delle supercazzole - domenica avrà una lezione di democrazia” : Matteo Salvini nel comizio di chiusura della campagna elettorale in Umbria ha attaccato il premier Conte: "Al Tg5 è riuscito a dire 'non sono qua per campagna elettorale'. No, stava andando a Berlino, si è fermato in Autogrill e ha incontrato Zingaretti e Di Maio. domenica gli diamo una lezione di democrazia".Continua a leggere

Matteo Salvini attacca ancora : “Conte - Renzi e Di Maio mi fanno pena” : Dopo le bordate da piazza San Giovanni a Roma, torna all'attacco il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Mi fanno pena, sono al governo insieme e si insultano ogni giorno. Alle elezioni regionali in Umbria avranno la prima lezione di democrazia da parte del popolo italiano".Continua a leggere

Salvini : “Conte ha perso la testa - o è confuso o non ha la coscienza a posto” : Matteo Salvini, in una lunga intervista su 'Il Foglio', si scaglia contro il premier Conte: "Non so se Conte abbia fatto qualcosa di sbagliato ma, a giudicare dalle dichiarazioni degli ultimi giorni, lo hanno smentito tutti". E ancora: "Conte ha la coscienza sporca. O è abbastanza confuso o non ha la coscienza a posto".Continua a leggere