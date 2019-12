REZ PLZ | il nuovo gameplay del platform indie mostra come uccidere vostro fratello

eurogamer

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Attraverso un comunicato stampa, lo studio di sviluppo Long Neck Games ha pubblicato unvideo didedicato al suo bizzarro titoloREZ PLZ.In questo filmato vedremola morte del propriopossa essere utilizzata per proseguire lungo la storia del gioco. REZ PLZ è unpuzzle sviluppato in pixel art per giocatore singolo o cooperativo in cui i giocatori prenderanno il controllo di due fratelli apprendisti maghi che letteralmente e ripetutamente moriranno l'uno per l'altro. Fortunatamente per loro in questo gioco esiste il potere della resurrezione, oltre a diverse abilità che dovranno essere utilizzate durante il gioco.Il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo anno, sia su PC che su Xbox One e Nintendo Switch. Senza ulteriori indugi vi lasciamo al filmato diin cui vieneto cosa farne del cadavere di.Leggi ...

Eurogamer_it : Pubblicato un nuovo video di gameplay dedicato al platform #REZPLZ. -