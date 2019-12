Khedira operato | 3 mesi stop Sarri studia Lazio

ilfogliettone

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Riparte dalla trasferta in casa dellala scalata della Juventus alla vetta della classifica, persa a favore dell'Inter dopo il pareggio col Sassuolo. La presenza all'allenamento odierno di Davide Cassani, ct della nazionale di ciclismo, suona quasi come un segnale beneaugurante per la squadra di. Il momento dei bianconeri e' interlocutorio, tra il forfait diin Germania per un problema al ginocchio sinistro, e la speranza di rivedere quanto prima il miglior Ronaldo. Se per il tedesco si dovra' attendere treper rivederlo in campo, l'attaccante portoghese sara' uno dei principali protagonisti della sfida con la lanciatissimadi Inzaghi, reduce da sei vittorie consecutive che hanno permesso di coltivare il sogno di lottare per lo scudetto.Un percorso di crescita che va avanti da anni e che ha permesso ai biancocelesti di essere una delle poche ...

romeoagresti : #Juventus, operazione riuscita per #Khedira: out 3 mesi ???????? ?? - romeoagresti : #Juventus: #Khedira domani sarà sottoposto a intervento di pulizia artroscopica ad Augsburg ?????? ?? - GoalItalia : ??? Tre mesi di stop per #Khedira ??? -