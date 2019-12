iPhone 11 Pro continua a localizzare l’utente anche senza permesso

Slitta la rata con volantino MediaWorld di dicembre per Huawei P30 Lite - Mate 20 Lite ed iPhone 11 Pro : Scatta ufficialmente oggi 3 dicembre il nuovo volantino MediaWorld con cui Slitta il pagamento delle rate per gli utenti interessanti a specifici prodotti, come nel caso di Huawei P30 Lite, Mate 20 Lite ed iPhone 11 Pro. A conti fatti, si tratta della prima campagna ufficiale dopo quelle dedicate al Black Friday ed al Cyber Monday 2019, come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri. Cerchiamo dunque di analizzare non solo le singole ...

BLACK FRIDAY 2019 - SCONTI E OFFERTE/ Mac e iPhone : le promozioni più interessanti : BLACK FRIDAY 2019, SCONTI e OFFERTE. Ecco le promozioni più interessanti per i prodotti Apple, dai Mac agli Apple: tutti i dettagli

Raddoppio Black Friday 2019 MediaWorld con offerte Apple : promo iPhone e iPad dal 26 novembre : Come si poteva facilmente prevedere, sono molto interessanti le offerte MediaWorld che si stanno susseguendo di giorno in giorno in vista del Black Friday 2019, se pensiamo al fatto che oggi 26 novembre stiamo assistendo al lancio di alcune promozioni Apple da monitorare con grande attenzione. Dopo avervi parlato nella giornata di ieri di alcune occasioni legate al mondo Samsung, come avrete notato attraverso l'apposito approfondimento, vediamo ...

C’è poco da dire : Huawei Nova 6 SE richiama parecchio iPhone 11 Pro : Diamo un primo sguardo a Huawei Nova 6 SE, un medio gamma dotato di una quadrupla fotocamera posteriore di un'ottima batteria da 4.80 0mAh L'articolo C’è poco da dire: Huawei Nova 6 SE richiama parecchio iPhone 11 Pro proviene da TuttoAndroid.

Inizio settimana Black Friday Amazon : il 25 novembre con Huawei P30 Pro e iPhone XR : Inizia ufficialmente la settimana del Black Friday Amazon oggi 25 novembre, con un quantitativo di offerte uniche nel loro genere. Avete provveduto a ricaricare le vostre carte di credito? Non fatevi trovare impreparati: il saldo a disposizione dovrà essere sufficiente a comprire le spese dei prodotti su cui metterete gli occhi. Che ne direste del Huawei P30 Pro a 631,20 euro? Il telefono è contrassegnato dall'etichetta 'Amazon's Choice', ed ...

Più RAM su iPhone 12 Pro e Pro Max - buone notizie su iPhone SE 2 : Non sono mai troppi i rumors su iPhone 12 Pro e Pro Max, anche se manca ancora svariato tempo alla loro presentazione. Stando a quanto riportato sulle pagine di 'macrumors.com', Blayne Curtis, noto analista di Barclays, ha avuto modo di indagare circa i prossimi melafonini interfacciandosi con alcuni collaboratori asiatici, che molto avrebbero a che fare con la filiale produttiva dei sopra citati dispositivi. A detta della fonte, entrambi ...

iPhone 11 e iPhone 11 Pro Max a confronto - secondo Wired Usa : A settembre, come i veri appassionati di Apple sanno già, la casa di Cupertino ha annunciato la nuova generazione di iPhone, in cui rientrano iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. In questo video, la giornalista dell’edizione statunitense di Wired Lauren Goode confronta iPhone 11 e iPhone 11 Pro Max, per un veloce ripasso delle caratteristiche di entrambi. A caratterizzare il primo sono un display liquid retina da 6,1 pollici, un ...

Screenshot iPhone 11 - iPhone 11 Pro - iPhone 11 Pro Max Come scattare una schermata : Catturare una schermata su iPhone 11 è semplicissimo e lo Screenshot che otterrai sarà uguale e identico alla schermata che stai guardando sul display. Procedi Come segue per creare Screenshot su iPhone 11

Almeno 5 problemi risolti con iOS 13.2.3 e prestazioni migliorate per gli iPhone : Da alcune ore a questa parte risulta in distribuzione un nuovo aggiornamento ufficiale concepito da Apple, se pensiamo che la mela morsicata abbia dato il via al rollout per iOS 13.2.3 e per iPadOS 13.2.3, rispettivamente per iPhone ed iPad. Dopo le notizie portate alla vostra attenzione un paio di settimane fa su iOS 13.2.2, dunque, tocca fare uno step in più. Soprattutto per capire in quale direzione stia andando la risoluzione dei bug per il ...

iPhone 11 Pro - l'adesivo per trasformare il tuo vecchio iPhone : Quando Apple ha annunciato i suoi nuovi iPhone 11 Pro a settembre, i social si sono scatenati contro le tre fotocamere posteriori dei nuovi smartphone: c'è chi le ha paragonate alla forma di un piano cottura o chi ha confessato di soffrire di tripofobia, la paura dei piccoli buchi irregolari. Ma, come al solito, aveva ragione la Mela: i nuovi iPhone vendono più delle aspettative e quel caratteristico aspetto triangolare rende ...

Mangia la polvere l’iPhone 11 Pro Max rispetto a Huawei e Xiaomi : foto non così perfette : Le foto scattate con l'iPhone 11 Pro Max sono le migliori del momento? Il melafonino di punta di questo 2019 riesce a fare di meglio rispetto ai principali concorrenti Android? I fan boy Apple potranno non essere contenti ma gli esperti di DxOMark hanno stabilito che l'ultimo melafonino non è affatto migliore di almeno due concorrenti dei brand Huawei e Xiaomi. La più recente classifica presente sul sito degli esperti di fotografia DxOMark ...

L’adesivo per trasformare il vecchio iPhone in un 11 Pro : (Foto: Aliexpress) Per passare da iPhone X o iPhone Xr a iPhone 11 bisogna mettere pesantemente mano al portafogli, preventivando anche diverse centinaia di euro pur dando in permuta (con conguaglio) il vecchio modello all’Apple Store. Oppure, in alternativa, si può spendere l’equivalente di due caffè. Per molti utenti l’iPhone è uno status symbol, qualcosa da mostrare confermando che l’apparire sia più importante della ...

Come proteggere una nota su iPhone - iPad e Mac : Gli smartphone e i computer sono ormai diventati parte integrante delle nostre vite e in quanto tali, molte volte, si trasformano in contenitori di dato sensibili che vogliamo memorizzare. Essendo però, appunto, sensibili, bisogna far leggi di più...

C’è il progetto di un iPhone con schermo avvolgente : (Foto: Uspto) Un iPhone con schermo avvolgente che gira tutto attorno al corpo centrale è protagonista di un interessante brevetto registrato e pubblicato sul sito americano Uspto. Come da immagine qui sopra si tratterebbe di una soluzione estrema, con due display curvi uniti tra di loro e tutta la componentistica piazzata nell’intercapedine. Il risultato è una sorta di evoluzione di un’idea apparsa nel 2013 e riferita a una ...