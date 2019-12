Hotel Rigopiano | una strage senza colpevoli

Tragedia Hotel Rigopiano - papà Feniello : “Non credo più nella giustizia” : Tempo di lettura: 4 minutidi Mariateresa Conte Valva – “Non credo più nella giustizia”. Commenta così, l’ordinanza di archiviazione nei confronti di 22 indagati nell’inchiesta madre sul disastro della Tragedia dell’Hotel Rigopiano, Alessio Feniello, papà di Stefano, il 28enne originario di Valva, nel salernitano, deceduto insieme ad altre 28 persone, sotto le macerie del resort abruzzese travolto da una slavina il 18 gennaio ...

Rigopiano - archiviazione per 22 indagati. Papà di una vittima : “Presi in giro dalla giustizia - alla fine la colpa sarà di chi stava in Hotel” : Ai politici non fu indicata dai responsabili tecnici dell’ente “la necessità di procedere nel più breve tempo possibile, alla formazione di una Carta di localizzazione probabile delle valanghe (CLPV) estesa anche all’area del comprensorio di Farindola/Rigopiano“. Con queste argomentazioni il gip del tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, motiva l’archiviazione di ex governatori ed ex assessori alla ...

Archiviazione per 22 indagati nell'inchiesta sull'Hotel Rigopiano : Il gip del tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, ha disposto l'Archiviazione di 22 indagati dell'inchiesta principale sulla tragedia dell'Hotel Rigopiano, travolto il 18 gennaio 2017 da una valanga che provocò 29 morti. Il provvedimento, riguarda, anche gli ex presidenti della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, Ottaviano Del Turco, e Gianni Chiodi. "Non si ritiene che gli elementi investigativi indicati negli atti di opposizione (in ...

Hotel Rigopiano - all’asta i vini scampati alla valanga : i parenti delle vittime protestano : L’asta si è svolta a Pescara lo scorso 30 ottobre, nel silenzio generale. Un ignoto acquirente si è aggiudicato un lotto formato dalle bottiglie di vino, birra e champagne, scampate alla violenta valanga che il 18 gennaio 2017 ha travolto l’Hotel Rigopiano a Farindola (in provincia di Pescara), sul Gran Sasso, uccidendo 29 persone. La macabra scoperta è stata fatta dall’avvocato Romolo Reboa, che con altri colleghi difende le famiglie di quattro ...

Rigopiano - champagne e mobili : all'asta i beni dell'Hotel salvati dalla valanga. I parenti delle vittime : “Macabro brindisi” : All'incanto dal vino agli arredi. Il legale delle famiglie delle vittime: "Macabra asta". Il curatore fallimentare: "Speculazioni". Nella tragedia del 2017 sul Gran Sasso morirono 29 persone

Rigopiano - all’asta vini e mobili dell’Hotel della sciagura. Familiari vittime : “Macabra gara per la cantina della morte” : vini, quadri, mobili e arredi della spa. Gli oggetti del Rigopiano scampati al disastro sono finiti all’asta per pagare i debiti dell’albergo. Non senza reazioni da parte dei Familiari delle vittime. Sul sito Aste Giudiziarie è stato pubblicata l’offerta per acquistare i resti dell’albergo travolto dalla valanga che tre anni fa ha ucciso 29 persone, tra clienti e dipendenti. L’asta è andata deserta tranne per il ...

Rigopiano - all'asta i beni dell'Hotel salvati dalla valanga. I parenti delle vittime : “Macabro brindisi” : Champagne, arredi, quadri messi all'incanto. La denuncia del legale delle famiglie delle vittime: "Macabra asta per assicurarsi bottiglie di vino". Il curatore fallimentare: "Nessun collegamento tra beni all'asta e la valanga". Nella tragedia del 2017 sul Gran Sasso morirono 29...