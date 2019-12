Google Pay sarà presto integrato nel menu di accensione dei Pixel

Facebook Viewpoints come Google Opinion Rewards : sondaggi in cambio di denaro tramite PayPal : Facebook ha lanciato negli USA la nuova applicazione Facebook Viewpoints, che permette di guadagnare prendendo parte a dei sondaggi: 83 domande (15 minuti) equivalgono a 5 dollari, ma la sicurezza dei dati sarà davvero garantita? L'articolo Facebook Viewpoints come Google Opinion Rewards: sondaggi in cambio di denaro tramite PayPal proviene da TuttoAndroid.

Google Pay si prepara a mostrare la compatibilità con SafetyNet nella pagina principale : La versione più recente di Google Pay si prepara a introdurre la visualizzazione dell stato di SafetyNet sulla pagina principale dell'applicazione. L'articolo Google Pay si prepara a mostrare la compatibilità con SafetyNet nella pagina principale proviene da TuttoAndroid.

Conto corrente gestito con Google Pay - iniziativa possibile : Google Pay potrebbe scendere ancora più profondamente di quanto già faccia nelle nostre tasche: come riportato da 'wsj.com', il colosso di Mountain View starebbe lavorando ad una trattativa con Citigroup e Stanford Federal Credit Union allo scopo di lanciare sul mercato un Conto corrente del tutto nuovo, al momento conosciuto con il nome in codice 'Cache'. Ci teniamo a chiarirvi subito che non è intenzione di Google diventare una banca, ma solo ...

Fate attenzione - viaggiatori : non disinstallate Google Pay : Nella pagina dedicata al supporto di Google Pay è stato di recente inserito l'avvertimento che i biglietti di transito non vengono archiviati nel cloud L'articolo Fate attenzione, viaggiatori: non disinstallate Google Pay proviene da TuttoAndroid.

Google è pronta a entrare nel mondo bancario con un conto corrente legato a Google Pay : Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, Google starebbe per lanciare un nuovo conto corrente, chiamato al momento Cache, in collaborazione con alcuni istituti bancari. L'articolo Google è pronta a entrare nel mondo bancario con un conto corrente legato a Google Pay proviene da TuttoAndroid.

Google Pay si aggiorna con una novità necessaria per i Pixel 4 : Da oggi potrete inviare pagamenti tramite Google Pay utilizzando il riconoscimento facciale su Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL. L'articolo Google Pay si aggiorna con una novità necessaria per i Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.

Cubic e Google Pay si alleano per facilitare l’utilizzo delle carte di transito : Un importante accordo fra Cubic e Google permette l'utilizzo di carte di transito all'interno di Google Pay L'articolo Cubic e Google Pay si alleano per facilitare l’utilizzo delle carte di transito proviene da TuttoAndroid.